Catturati 44 cinghiali al San Paolo: "Uno al giorno". In libertà ancora pochi esemplari

Sono 44, ad oggi, gli esemplari di cinghiali catturati nel quartiere San Paolo di Bari, a seguito degli interventi organizzati dalla Regione Puglia e coordinati dal dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Bari per ridurre la popolazione di esemplari nel rione alla periferia del capoluogo. Secondo le ultime stime, dovrebbero essere in circolazione ancora 4 cinghiali maschi, 2 femmine e una decina di cuccioli. I numro, però, potrebbero non essere del tutto esatti perché è difficile prevedere l'arrivo di altri animali nella zona, a caccia di cibo durante la stagione estiva. In ogni caso, la media degli animali catturati è di uno al giorno.I cinghiali prelevati sono stati trasferiti in una riserva recintata.

"Lavoro di squadra porta risultati"

“Il lavoro di squadra con la Regione Puglia sta dando i primi risultati - commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro -. Voglio ringraziare la Regione per l’attenzione e le risorse impiegate su questa vicenda. Ora dobbiamo proseguire con gli interventi e continuare a sollecitare l’impegno e la collaborazione dei cittadini che devono aiutarci a tenere pulita l’area e devono impegnarsi a non abbandonare rifiuti per strada o vicino ai cassonetti per non attirare gli animali. Questa è una sfida che possiamo vincere solo se lavoriamo tutti nella stessa direzione”. “Questa attività si svolge con tutte le autorizzazione di ISPRA osservando assolutamente metodi incruenti - dichiara l’assessore regionale all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia -. Questa è una modalità che risponde all’esigenza delle città di tenere sotto controllo la fauna selvatica. Vorrei esprimere un grande apprezzamento per gli uffici e per questo lavoro proficuo che, nel tempo, porterà sicuramente i suoi frutti”.