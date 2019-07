Presi quattro cinghiali in una giornata: salgono a 93 gli esemplari catturati al San Paolo

Salgono a 93 gli esemplari di cinghiali catturati nelle ultime settimane a seguito delle attività di pattugliamento nel quartiere San paolo di Bari. Ieri sono stati catturati altri 4 esemplari: "Questo fenomeno non è facile da contrastare - ha spiegato il sindaco di Bari, Antonio Decaro -, lo abbiamo sempre detto, non è possibile schioccare le dita e farli sparire per sempre, ma vi posso assicurare che c'è un lavoro costante e quotidiano, fatto dai tecnici del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, attraverso piani d'azione specifici e approvati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari".

"Per il resto - conclude il primo cittadino - l'unica cosa che tutti noi possiamo fare è quella di rispettare alcune semplici regole. Come ad esempio non avvicinarsi ai cinghiali e non lasciare rifiuti per strada".