Infiltrazioni mafiose nel mercato delle scommesse online: i nomi degli arrestati

Smantellato, dopo la valanga di arresti operati questa mattina dalla Dna, il gruppo criminale ritenuto l'organizzatore del giro di gestione di scommesse online con base a Malta e in altri 'paradisi fiscali'. In manette sono finite 68 persone in tutta Italia, tra cui figura il 70enne Vito Martiradonna, storico esponente della malavita barese, che sarebbe al vertice del sodalizio criminale scoperto dalle Forze dell'ordine.

Di seguito i nomi degli arrestati in Puglia:

Vito Martiradonna, 70 anni, nato a Bari

Mariano Martiradonna, 37 anni, nato a Bari

Michele Martiradonna, 49 anni, nato a Bari

Francesco Martiradonnna, 45 anni, nato a Bari

Antonio Buontempo, 42 anni, nato a Bari

Giovanni Paolo Memola, 29 anni, nato a Bari

Tommaso Parisi, 35 anni, nato a Bari

Sono invece finiti ai domiciliari:

Michele Buontempo, 39 anni, nato a Bari

Francesco Catacchio, 38 anni, nato a Bari

Michele Cinquepalmi, 47 anni, nato a Bari

Giuseppe De Candia, 43 anni, nato ad Altamura

Alessandro di Bello, 40 anni, nato a Foggia

Mariella Franchini, 57 anni, nata a Bari

Giuseppe La Gala, 59 anni, nato a Foggia

Luigi Lucarelli, 49 anni, nato a Bari

Raffaele Tagliente, 38 anni, nato a Taranto

Il gip ha rigettato invece le richieste cautelari a carico del tarantino Luigi Emilio Minelli.