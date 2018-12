Guerra tra clan baresi per ''controllare" il quartiere Madonnella: 13 persone in manette

Il gip del Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone già colpite il 5 dicembre da provvedimenti di fermo. Il blitz aveva coinvolto persone ritenute appartenenti ai gruppi criminali Di Cosimo-Rafaschieri, attivo nel quartiere Madonnella e l'articolazione nel quartiere San Paolo del clan Strisciuglio. Uno dei provvedimenti riguardava invece, un giovane ritenuto vicino al clan Parisi-Palermiti-Milella di Japigia. Nei confronti di una quattordicesima persona, pur riconoscendo la sussistenza del quadro indiziario, il gip non hadisposto misure, per carenza di esigenze cautelari.

L'inchiesta di Carabinieri e Dda

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Dda, avrebbero fatto luce su una "sinergia criminale" tra i Di Cosimo-Rafaschieri e gli Strisciuglio del San Paolo. Giovanni Di Cosimo, ritenuto a capo del primo gruppo, irreperibile da giugno 2017, secondo gli inquirenti, si era rifugiato a Durazzo, in Albania, da dove manteneva i contatti con i sodali rimasti nella città d’origine. L'uomo è stato bloccato nel corso del blitz e condotto nel carcere di Tirana, in attesa di estradizione. In questo contesto vi sarebbe stato un contrasto tra i Di Cosimo-Rafaschieri e il clan Parisi-Milella-Palermiti, riguardo una presunta manovra dei primi per estendere il controllo nel quartiere Madonnella. Da lì sarebbero scaturite tre circostanze.

Gli episodi nel mirino degli inquirenti

Nella prima, il 29 settembre scorso, la preparazione (poi fallita per l'intervento dei Carabinieri) di un commando di 6 elementi del San Paolo per vendicare, da parte dei Di Cosimo-Rafaschieri, il grave agguato subito cinque giorni prima a Carbonara, nel corso di una sparatoria da far west al tondo di Carbonara, con un morto e un ferito grave.. Quindi, l'8 ottobre, vi fu un'esplosione a scopo intimidatorio da parte di due persone sconosciute del gruppo Parisi-Milella-Palermiti, davanti all'abitazione di Cristiano Di Cosimo a Madonnella. Infine, il 12 e il 15 novembre vi furono delle riunioni alle quali gli indagati partecipavano armati, prevedendo l’imminente confronto con i rivali del quartiere Japigia. In particolare, nella mattinata del 15 novembre, in unm palazzo di via Candura al San Paolo, vennero sorprese dai Carabinieri ben 15 persone, con un arresto e il sequestro di due pistole.

Le indagini, inoltre, hanno consentito di risalire a due presunte "manovre estorsive" ai danni di una rivendita di pneumatici del quartiere Libertà e ad un proprietario dio una rivendita di vini del Quartiere Madonnella. Ad entrambi erano stati chiesti 10mila euro.