Bari nella top 10 del 'Benessere climatico': pochi giorni di pioggia, ma forti raffiche di vento

Bari è il primo capoluogo pugliese per 'benessere climatico', l'indice che misura quanto positivamente viene percepito il clima da coloro che sostano sul territorio. Non solo: sfiora persino il podio, piazzandosi quarta subito dopo Imperia, Catania e Pescara. A certificarlo è il Sole 24 Ore, che ha pubblicato oggi una speciale classifica basata sui dati forniti dal portale 3B Meteo.

La classifica

Come si ottiene 'l'indice del clima' per il 107 capoluogo di provincia presi in esame dal quotidiano? Dalla media di 10 diversi fattori, che comprendono un periodo di 10 anni (2008-2018): soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge, nebbia e giorni freddi. Indice che vede Bari posizionarsi tra le prime 10 insieme alle città della Bat, mentre gli altri capoluoghi si attestano comunque tra le prime 50 posizioni della classifica. Maglia nera per Lecce, che comunque si ferma alla 36esima posizione.

I valori baresi

Andando a guardare i singoli parametri, vediamo che Bari eccelle soprattutto per le giornate di sereno. In un anno solo solo 71 in media i giorni di pioggia (settima posizione), di cui 10 con precipitazioni estreme (con accumulo di pioggia superiore ai 40mm). Buono anche il valore delle ore di sole al giorno (7,8, che garantiscono la 19esima posizione in classifica), mentre il fattore più basso è quello relativo alle raffiche di vento.

Complice anche la posizione geografica (affacciata sulla costa), il capoluogo pugliese si piazza 93simo, con raffiche superiori ai 25 nodi di intensità per 49 giorni all'anno. Perfomance media anche per il fattore nebbia: in tre giorni su 365 è presente il fenomeno in almeno una fascia di sei ore, portando Bari al 42esimo posto dopo città settentrionali come Pisa, Belluno e Como.