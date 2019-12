Qualità della vita in Italia, Bari al 67esimo posto nella classifica: tra le peggiori 10 per giustizia e sicurezza

Ottimi risultati per fattori demografici e societari , male sotto il profilo giustizia e sicurezza. La provincia di Bari si piazza al 67esimo posto tra le 107 a livello nazionale nell'ultima report sulla Qualità della vita stilato dal quotidiano Il Sole 24 ore. Indagine basata su sei macrofattori: oltre ai già citati demografia e società e giustizia e sicurezza, abbiamo ricchezza e consumi, ambiente e servizi, affari e lavoro, demografia e società, cultura e tempo libero. In risalita di 10 posizioni, comunque, rispetto al risultato dello scorso anno.

Come se la cava Bari

Supera quindi la metà della classifica, Bari, ben lontana quindi da Milano (prima in classifica) e da Caltanisetta (maglia nera del report). In Puglia rimane comunque la migliore, visto che Lecce - la seconda tra le pugliesi - si ferma all'82esimo posto, seguita dalla Bat, da Brindisi e Foggia. Tra i fattori più forti, abbiamo detto, c'è Demografia e Società, dove il capoluogo si piazza al decimo posto, con ottime performance per tasso di mortalità, famiglie numerose e mortalità per infarto miocardico acuto. Bene anche Ambiente e Servizi (46esimo posto) - soprattutto per l'Indice del clima in cui il capoluogo si piazza quarto - e cultura e tempo libero (52esimo posto), dove la qualità delle strutture ricettive è al sesto posto a livello nazionale, così come la penetrazione della banda larga, mentre non sono positivi i numeri di ristoranti e bar ogni 100mila abitanti, dove Bari arriva quasi al fondo della classifica (100esima).

Tra i macrofattori non buoni ci sono invece ricchezza e consumi (74esimo posto, molto alta la rata media mensile dei mutui, ad esempio), Affari e lavoro (85esimo posto, con una pessima percentuale di imprese straniere registrate) e la già citata giustizia e sicurezza (99esimo posto, con cattivi risultati soprattutto per furti d'auto, rapine ed estorsioni).