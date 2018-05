A spasso per Adelfia con 100 grammi di cocaina: in carcere un tarantino

In macchina con 100 grammi di cocaina. È stato arrestato ieri sera ad Adelfia, in provincia di Bari, un 33enne originario di Ginosa, nel Tarantino, per possesso di sostanza stupefacente. A fermarlo i carabinieri della Compagnia di Triggiano: stava lasciando con l'auto il centro di Valenzano ed è apparso molto nervoso durante il controllo dei militari.

Insospettiti dall'atteggiamento del 33enne, hanno perquisito lui e il veicolo, ritrovando la sostanza stupefacente. Ora è in carcere a Bari.