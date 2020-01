Blitz antispaccio a Bitonto, pusher tentano di disfarsi della droga lanciandola dal balcone: 4 arresti

Avevano notato le attività di controllo antispaccio delle unità cinofile dei carabinieri in via Spadolini, a Bitonto, e, forse per timore di essere scoperti, hanno provato a disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal balcone di casa. Tentativo non sfuggito ai militari della Stazione di Bitonto, impegnati nella serata di domenica in attività di repressione allo spaccio insieme allo Squadrone eliportato 'Cacciatori di Puglia'.

Nel successivo controllo nell'abitazione da cui è stata lanciata la busta di cellophane - contenente 320 grammi di cocaina - sono stati recuperati e sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga, oltre all'arresto di quattro persone, tre ragazzi e una donna.

I tre sono stati portati in carcere a Bari, mentre la donna è stata sottoposta ai domiciliari.