In casa la 'centrale dello spaccio' con droga e attrezzatura per il confezionamento: arrestato dopo il blitz

Aveva creato una 'centrale dello spaccio in casa'. È così finito agli arresti un 41enne a Polignano, beccato dai carabinieri della locale Stazione con 13 dosi di cocaina per complessivi 6 grammi nel suo appartamento e materiale per il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro. Per l'uomo è scattato così l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento è ai domiciliari, in attesa di giudizio.

