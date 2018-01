Sorpreso a spacciare dosi di cocaina in pieno centro: 22enne finisce in manette

I Carabinieri hanno arrestato, in corso italia a Bari, un 22enne, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un tossicodipendente. Il giovane, perquisito dai militari, è stato trovato in possesso di ulteriori 2 dosi dello stesso stupefacente, già confezionate e pronte per lo spaccio. Il tutto è stato sequestrato assieme a 50 euro rinvenute nelle disponibilità del 22enne, ritenute provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato quindi condotto ai domiciliari, in attesa di giudizio.