Busta con la cocaina nascosta nei boxer: pregiudicato 30enne finisce in manette

Viaggiava con 50 grammi di cocaina nascosti nei boxer: le Volanti della Polizia hanno arrestato, sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, il pregiudicato 30enne Pierangelo D'Onghia. L'uomo e a bordo di una Fiat Bravo in compagnia di un'altra persona che guidava l'auto quando i poliziotti hanno fermato il mezzo per alcuni controlli. L'atteggiamento poco collaborativo dei due ha insospettito gli agenti facendo scattare una perquisizione: il 30enne nascondeva la droga in un involucro di cellophane nascosto nelle mutande. Dopo l'arresto è stato quindi condotto ai domiciliari.