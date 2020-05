Coda per entrare nell'Asl in centro e assembramenti all'esterno: "Situazione vergognosa"

“Utenti in coda, accalcati e costretti a chiamare la polizia. Addetti agli sportelli che non sanno cosa dire. Anzi, consigliano di telefonare. Peccato però che ai numeri non risponda nessuno. Questa è l’odierna situazione alla Asl di via Caduti di via Fani a Bari. A dir poco vergognosa". Lo afferma il capogruppo della Lega al Comune di Bari, Michele Picaro intervenendo sulla questione code verificatasi in mattinata.

"A Michele Emiliano - dice -, bravissimo nelle ospitate televisive, chiediamo di farsi ospitare per un’ora nei centri di prenotazione della Asl per rendersi conto delle lunghe code e delle ineffi ienze nonostante i suoi roboanti annunci che in Puglia l’assistenza specialistica post-covid sarebbe ripartita a pieno regime. Qui corriamo il rischio di far morire la gente non per coronavirus, ma per l’impossibilità di effettuare visite specialistiche ed esami clinici. Senza considerare le farmacie, a cui va la nostra piena solidarietà, costrette a dire che 'il sistema è bloccato ed esaurito' " conclude Picaro.