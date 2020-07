Minaccia con violenza la moglie, sorpreso in giro con un coltello: pregiudicato nei guai a Bari

Le Volanti della Polizia, a Bari, hanno scoperto, in due diversi servizi, altrettante persone che passeggiavano con coltelli 'proibiti'. Nel primo caso, a seguito di un controllo su due dittadini georgiani, gli agenti hanno rinvenuto l'arma detenuta da un pregiudicato 29enne, clandestino e senza fissa dimora.

In un'altra occasione, a Poggiofranco, un pregiudicato 67enne è stato colto dagli agenti della Volante di zona in possesso di un coltello dopo aver avuto una furiosa lite con la moglie. I poliziotti, dopo

essersi sincerati dello stato di salute dell'anziana donna, hanno denunciato l'uomo per il possesso illegale dell'arma da taglio e per le minacce aggravate perpetrate contro la moglie.