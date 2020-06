Alla guida con un coltello e assieme ad altri pregiudicati: 30enne denunciato a Bari

Le Volanti della Polizia hanno denunciato un 30enne pregiudicato, al termine di alcuni controlli nel quartiere Carrassi di Bari. L'uomo, destinatario di un avviso orale, era alla guida di un'auto con a bordo altri due pregiudicati. Con sé aveva un coltello multiuso: il 30enne è stato quindi denunciato il posesso dell'arma e per non aver ottemperato al divieto di frequentare altri pregiudicati.

Nel corso di un altros ervizio, a Carbonara, a seguito di una segnalazione per lite, gli agenti della volante di zona sono intervenuti tempestivamente e dopo aver sedato la diverbio, hanno denunciato un uomo di 75 anni per minacce gravi nei confronti di un giovane 18enne e per il possesso di un'arma impropria, detenuta ed utilizzata durante l'aggressione senza giustificato motivo.