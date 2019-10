Coltiva marijuana fra gli ulivi, in casa quattro chili di droga: arrestato incensurato

Nel suo terreno agricolo, nascoste fra gli alberi di ulivo, coltivava anche piante di marijuana. Scoperto dai poliziotti della Squadra mobile a Foggia, è finito in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e coltivazione di alcune piante di marijuana, un 53enne incensurato originario della provincia di Bari.

La 'piantagione' illegale

Nella campagna i poliziotti hanno rinvenuto nove piante di marijuana dell’altezza di circa 2,50 metri e di una pianta di marijuana di 1,75 metri, insieme ad altre nove piantine di circa 10 cm. Il proprietario del terreno agricolo non è stato in grado di esibire eventuale documentazione che attestasse autorizzazioni in suo possesso circa la produzione e coltivazione delle piante, rafforzando l’ipotesi investigativa che lo stesso svolgesse tale attività illecitamente ai fini di spaccio.

La droga custodita in casa

Perciò i poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione, situata all’interno del terreno agricolo. Sono stati così rinvenuti diversi contenitori contenenti marijuana, tra cui una scatola con 82 grammi; un barattolo in vetro con capsula di sicurezza con 122 grammi, una ciotola in plastica bianca con 10 grammi e ancora un contenitore in polistirolo bianco con 50 grammi circa, una busta in plastica con 40 grammi e tre cassette in plastica da frutta con marjiuana in essiccazione per un peso complessivo pari a 1,690 circa chili. Nella stessa cucina è stato rinvenuto anche tutto il materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, quali una macchina sottovuoto per sigilla sacchetti, una bilancia di precisione digitale, svariati sacchetti dello stesso tipo di quelli usati per il confezionamento della sostanza rinvenuta. Inoltre, nella camera da letto, occultati sotto il letto, sono stati rinvenuti 14 sacchetti di plastica sottovuoto trasparente sigillati ad un’estremità, contenenti marijuana per 2,280 chili.