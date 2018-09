Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri: per il colonnello Molinese nuovo incarico di prestigio a Velletri

Incontro di commiato, questa mattina, a Palazzo di città, tra il sindaco Antonio Decaro e il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, il colonnello Vincenzo Molinese che nei prossimi giorni comincerà un nuovo incarico a Velletri (Roma). Molinese, dopo aver condotto da settembre 2015 il Comando provinciale barese, sarà il nuovo direttore dell'Istituto Superiore di tecniche investigative dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’incontro il sindaco ha ringraziato il comandante "per l’impegno profuso sul territorio e i risultati raggiunti nell’attività di contrasto alla criminalità e per aver avviato le procedure amministrative che consentiranno di istituire una stazione e caserma dei Carabinieri all’interno dell’edificio della ex Manifattura dei Tabacchi nel cuore del quartiere Libertà".