Sesto atto vandalico sulla tomba del comandante Marzulli: sfregiata foto e rubata lampada

Vandali hanno danneggiato per la sesta volta in circa 80 giorni la lapide dell'ex comandante della Polizia Locale di Bari, Nicola Marzulli, nel cimitero cittadino. La notizia è riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno: ignoti avrebbero rubato la lampada che illuminava la lapide, oltre a sfregiare il volto e gli occhi della foto collocata sulla tomba. L'episodio, denunciato dai familiari di Marzulli, è al vaglio dei Carabinieri, non agevolati dall'impianto di videosorveglianza del camposanto, da anni non funzionante. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per far luce sull'inquietante serie di atti vandalici.