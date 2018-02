Bari a lutto per la scomparsa di Marzulli: nel pomeriggio i funerali del comandante

Si terranno nel primo pomeriggio, alle 15.30, in Basilica a Bari, i funerali del comandate Nicola Marzulli, capo della polizia locale, scomparso improvvisamente ieri, dopo un malore.

Intanto, in queste ore sono tantissimi i cittadini che hanno voluto portare l'ultimo saluto a Marzulli, nella Camera ardente allestita presso la sede del "suo" Comando di polizia locale, in via Aquilino a Japigia. Numerosissime le firme e i messaggi sul libro delle condoglianze, così come le corone di fiori, recapitate anche da molte associazioni del territorio. A portare sostegno e vicinanza alla famiglia, anche il sindaco Decaro, che ha ieri ha salutato con un ricordo commosso il comandante e "amico" Nicola Marzulli, e l'assessore alle Attività economiche Carla Palone.

Ad unirsi al cordoglio della città di Bari per la scomparsa del comandante della Polizia locale, anche la comunità di Alberobello, dove Marzulli aveva ricoperto lo stesso incarico dal 1985 al 1988. In segno di rispetto, le bandiere del Municipio sono state listate a lutto, e nel pomeriggio una delegazione dell'amministrazione sarà presente con un Gonfalone ai funerali.