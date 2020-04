Calo dei contagi da Coronavirus in Puglia, Emiliano invita alla cautela: "Non abbassate la guardia"

"Un calo di casi di un giorno non è significativo dal punto di vista epidemiologico, ma è comunque un buon segno. Aspettiamo almeno i prossimi due giorni per verificare se il dato si consolida. Abbiamo fiducia e non abbassiamo la guardia". Sorride ai risultati dell'ultimo bollettino epidemiologico sul Coronavirus, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sui social ha infatti commentato il dimezzamento dei casi nella giornata di ieri, invitando però i pugliesi a non vanificare tutto ora che forse è partita la discesa della curva dei contagi. Per avere la certezza di aver superato il picco massimo, però, bisognerà aspettare altri 2-3 giorni di rivelamento.

