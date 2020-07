Sindaco più amato per il Sole 24 Ore, Decaro commenta citando Morricone: "Servono tenuta, coerenza, serietà e durata"

"Un sindaco può avere anche le migliori idee per una città, ma è la città che deve raggiungerli. È un'opera di comunità". Il sindaco Antonio Decaro, intervenuto alla presentazione del servizio comunale di noleggio monopattini elettrici, commenta così l'ottimo posizionamento nella classifica dei primi cittadini più amati, stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. E ne approfitta anche per un ricordo al maestro Ennio Morricone, scomparso a 93 anni: "Un uomo che amava questa città - ricorda Decaro al microfono di BariToday - Lui diceva che non esiste il colpo di fulmine, ma esiste la tenuta, la coerenza, la serietà e la durata. E questi sono i principi a cui cerco di ispirarmi come sindaco, soprattutto in questo periodo particolare come Paese".