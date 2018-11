Giuseppe Filippo vittima del terrorismo, in Questura il ricordo nel 38° anniversario dell'assassinio dell'appuntato di Polizia

Cerimonia di commemorazione, questa mattina, nell'atrio della Questura di Bari, per ricordare il 38esimo anniversario dell'omicidio dell'appuntato di Polizia Giuseppe Filippo, medaglia d’oro al Merito civile e vittima del terrorismo, ucciso dal gruppo Prima linea il 28 novembre del 1980 mentre rientrava a casa dal servizio. Il sindaco Antonio Decaro, alla presenza dei familiari, ha partecipato alla cerimonia in Questura, dove è affisa una targa in memoria di Filippo. In precedenza, il vicesindaco Pierluigi Introna, in presenza del gonfalone della Citta di Bari, aveva ha deposto una corona di alloro presso la targa stradale che lo ricorda, all'imbocco del sottopasso tra Quartierino e LIbertà a lui intitolato.

“In questa giornata la città di Bari ricorda la morte di Giuseppe Filippo, un appuntato semplice, un uomo dello Stato scomparso 38 anni fa per mano del terrorismo, una pagina triste della nostra storia che ha tenuto in ostaggio il Paese per tanti anni - ha dichiarato il sindaco Decaro durante le cerimonia -. Un periodo oscuro che pensavamo di aver cancellato per sempre e che invece, qualche anno fa, altre forme di terrorismo legate al fanatismo religioso ha riproposto drammaticamente costringendoci nuovamente a fare i conti con la paura. Oggi purtroppo abbiamo dovuto reintrodurre nel nostro vocabolario parole come terrorismo, fascismo, aggressione, anche qui nella nostra città, qualche mese fa sono accaduti episodi spiacevoli che noi tutti dobbiamo contrastare in maniera ferma e decisa. Anche per onorare il ricordo del lavoro e dell'abnegazione dell’appuntato Giuseppe Filippo, morto per mano del terrorismo e del fanatismo politico”.