La voce dei commercianti nel nuovo mercato di via Amendola: "Finalmente siamo al coperto, basta che poi non piova"

Alcuni dei commercianti vengono dall'esperienza delle bancarelle di via Nizza, per altri si tratta di una nuova apertura. Ad unirli è il giudizio sul nuovo mercato coperto di via Amendola, inaugurato questa mattina dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dall'assessore al Commercio, Carla Palone. Opinioni in generale positive, soprattutto da parte di chi era abituato a dover montare e smontare la sua bancarella per il mercato e ora invece si è sistemato in uno dei box al coperto, dove basta alzare la saracinesca per iniziare a vendere.