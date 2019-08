"Scongiurare la chiusura del Commissariato di Polizia del San Paolo", l'appello del presidente del Consiglio regionale Loizzo

“Va scongiurata la chiusura del commissariato della Polizia di Stato nel quartiere San Paolo di Bari": a chiederlo è il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, intervenendo sull'ipotesi di soppressione del presidio di sicurezza per la carenza grave di organico che limita l’attività del personale di polizia in servizio.

”Lo considero un grido d’allarme lanciato per segnalare una situazione insostenibile, perché trovo sbagliata la scelta chiudere - aggiunge il presidente Loizzo - al contrario occorre fare ogni sforzo per tenere in vita il commissariato San Paolo, considerata la delicatezza di quel quartiere ad ‘altissimo rischio criminalità’, come denuncia la stampa. Andare via apparirebbe una sorta di allontanamento dello Stato da un’area dove c’è bisogno di maggiore sicurezza e più controllo”.