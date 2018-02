Furto nel Municipio di Valenzano: ladri rubano due pistole e carte d'identità in bianco

Ignoti hanno fatto irruzione, la notte scorsa, negli uffici del Comune di Valenzano, rubando un paio di pistole della polizia locale custodite in un armadio corrazzato e 200 carte d'identità in bianco. Sull'episodio indagano i Carabinieri: si ipotizza che l'atto criminoso possa essere stato realizzato da una banda specializzata. Un episodio analogo, proprio negli uffici comunali valenzanesi, avvenne a luglio scorso, quando vennero portate via circa 2mila euro e alcune carte d'identità.