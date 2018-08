Erbacce e rifiuti all'ingresso del palazzo Ateneo, è degrado in via Andrea da Bari

Un piccolo tappeto di erbacce con tanto di rifiuti su via Andrea da Bari all'ingresso del palazzo Ateneo: è quanto è stato notato da alcuni cittadini che passeggiavano per la zona. Uno spettacolo non proprio al meglio, dovuto anche, probabilmente, a una pulizia non ottimale nei mesi estivi. Il Comune, interpellato a BariToday, segnalerà l'accaduto all?Amiu affinchè provveda per la pulizia. Il tratto di strada, infatti, essendo all'esterno dei cancelli, non sarebbe di competenza dell'Università di Bari.