Coronavirus nel Barese, due comuni si confermano 'Covid free'. Dopo Bari, Noicattaro è il più colpito

L'obiettivo zero contagi da Covid in Puglia è previsto a inizio maggio - secondo le stime dell'Osservatorio nazionale Salute - ma nella provincia di Bari ci sono comuni che già sono 'virtuosi', ovvero che alla data del 21 aprile non risultano avere nessun caso di Coronavirus. Gli ultimi dati forniti dal Ministero risalgono al 10 aprile, ma da un aggiornamento con le rispettive amministrazioni, sono effettivamente due i comuni in cui non risultano tamponi positivi nel Barese: Poggiorsini e Locorotondo. Un dato, certo, figlio soprattutto per Poggiorsini della poca popolazione presente: 1508 abitanti, quasi un decimo rispetto alla più popolata Locorotondo (15mila residenti circa).

Le città più colpite della Provincia

Tolti i due comuni 'Covid free', sono 882 i contagi che si ripartiscono tra i restanti 39 paesi. Ad avere il primato è naturalmente il capoluogo, con 512 contagi (su 320mila abitanti, come segnalato nell'ultima diretta del sindaco Decaro), seguita da Noicattaro - che su 26mila abitanti conta ben 77 contagi al 10 aprile - e Altamura, che su 70mila abitanti conta 45 casi di Covid. Certo, ora a 'pesare' sui bilanci aggiornati, soprattutto per Palo e le zone di Bitetto e Binetto, sarà il caso dei 33 contagi nello stabilimento 'Siciliani' a Palo del Colle, ma i dati aggiornati alla seconda settimana di aprile non vedono altri particolari picchi: si è sempre sotto i 20 casi, a esclusione fatta di Putignano, che ne conta 23.

Non mancano città con un solo caso segnalato nella provincia, ovvero Alberobello e Binetto, mentre si attestano sotto i 5 casi anche Turi (4), Toritto (2), Sannicandro (4), Ruvo (3), Rutigliano (4), Polignano (4), Palo del Colle (3), Noci (4) e Cellamare (3).