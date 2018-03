Il concerto per Aldo Moro "spreco da campagna elettorale": il centrodestra in Città Metropolitana attacca Decaro

"Sprechi" per "fare campagna elettorale e passerelle politiche": il centrodestra in Città Metropolitana critica il "concerto inutile e costoso" tenutosi il 31 gennaio scorso al teatro Peturzzelli e dedicato ad Aldo Moro nel quarantennale del suo rapimento e della sua uccisione. L'evento, costato 29mila euro, era aperto alla cittadinanza. Per i consiglieri Carrieri, Conte e Romito, "Mentre le scuole metropolitane cadono a pezzi (sono di questi giorni i disservizi al Perotti) e le strade metropolitane sono insicure e poco manutenute, il sindaco metropolitano Decaro distribuisce risorse finanziarie all'orchestra (quest'anno oltre gli stipendi, altri 500 mila euro per costi extra), facendola suonare a ripetizione. La nave affonda e Decaro fa suonare musica, dissipando tanti soldi dei contribuenti. Noi non ci stiamo e dopo aver duramente protestato nel corso dell'ultimo consiglio metropolitano, invieremo nei prossimi giorni alla Corte dei Conti tutte le carte di questi inaccettabili sprechi dell'orchestra metropolitana e di Decaro, auspicando una veloce punizione dei responsabili del cattivo utilizzo delle tasse dei cittadini-contribuenti".