Concertone di Capodanno in piazza Libertà, allestiti tornelli e transenne. Navette e bus Amtab fino a tarda notte

Corso Vittorio Emanuele praticamente blindato e operai al lavoro per allestire palco, transenne e tornelli per il grande concerto di Capodanno in programma in piazza Libertà, domani, dalle 21. A partire dal primo pomeriggio di oggi, la Polizia Locale ha cominciato le operazioni di chiusura al traffico, parziale, della grande arteria del centro Murattiano, con diversi disagi per gli automobilisti, costretti a effettuare deviazioni.

In corso l'allestimento delle transenne e delle barriere d'accesso dove le Forze dell'Ordine effettueranno controlli accurati per impedire l'accesso di bottiglie di vetro (la cui vendita nella zona è vietata), oggetti pericolosi e spray al peperoncino.

(Nella pagina successiva il piano Navette e bus Amtab)

Gallery