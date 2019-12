Bari festeggia il nuovo anno in musica: tutti in piazza Libertà per il concertone

In piazza per salutare il 2019 e festeggiare l'arrivo del nuovo anno in musica. Nonostante la serata abbastanza fredda, in tanti, baresi (e non solo), hanno scelto di trascorrere l'ultima notte dell'anno in piazza Libertà, partecipando al concertone targato RadioNorba-Mediaset.

Tanti, soprattutto i più giovani, quelli che per assicurarsi un posto in prima fila, si sono accampati sotto il megapalco allestito davanti al Piccinni dalla mattina, o dal primo pomeriggio. Uno show per tutte le età, quello del 'Capodanno in musica' barese, condotto da Federica Panicucci e trasmesso anche quest'anno in diretta su Canale 5, e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

A partire, dalle ore 21 sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Tra gli ospiti della serata J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. E ancora, i ragazzi della scuola di Amici 19. Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.

Oltre alle consuete misure di sicurezza con barriere new jersey e divieti, è stato anche predisposto uno speciale piano Amtab di collegamenti da e per il centro, per permettere a tutti di raggiungere il luogo del concerto senza auto.