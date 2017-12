Mengoni, Gabry Ponte... e un omaggio a Niccolò Piccinni: ecco il programma del Capodanno in piazza

Un'apertura sulle note di Niccolò Piccinni per il concerto di fine anno in piazza organizzato da Radionorba. Lo show, che si terrà proprio davanti al teatro dedicato al compositore barese, comincerà con l’ouverture de “La Cecchina”. La serata continuerà poi con l'atteso live di Marco Mengoni e il dj set di Gabry Ponte.

Il programma della serata

Per Mengoni si tratta del primo live a distanza di oltre un anno dal suo ultimo concerto in Italia, il 4 dicembre 2016 a Bolzano. Il concerto di Capodanno sarà dunque, di fatto, l’unico suo concerto italiano del 2017 e, allo stesso tempo, il primo del 2018. La notte più lunga dell’anno per la piazza di Bari avrà inizio poco dopo le 22, con un preshow animato dai dj di Radionorba Marco Guacci e Claudia Cesaroni. Lo show in diretta radio televisiva inizierà invece alle 23, con il live di Marco Mengoni, che andrà avanti fino quasi all’una di notte, quando sul palco salirà il re della dance italiana, Gabry Ponte, per un dj set, anche questo di livello internazionale, che proseguirà per buona parte della notte e che sarà ricco di effetti speciali. “Si tratta di due grandissimi artisti”, conclude il presidente di Radionorba Marco Montrone, “due eccellenze, nei rispettivi generi, che danno lustro all'Italia nel mondo”.

Radionorba: "Il nostro ultimo concerto di Capodanno"

Lo show di quest'anno, tuttavia, sarà probabilmente l'ultimo prodotto da RadioNorba. “Abbiamo sostenuto questo impegno per un triennio con fierezza e con la certezza di aver assicurato alla città di Bari il top”, ha detto il presidente di Radionorba Marco Montrone, “ora è giusto lasciare il testimone a qualcun altro, con l'auspicio che riponga lo stesso impegno e gli stessi investimenti che abbiamo sostenuto noi”.

L’intero spettacolo sarà trasmesso in diretta in tv su Telenorba e Radionorba Tv e naturalmente in radio su Radionorba, a partire dalle ore 23.