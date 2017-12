Capodanno in piazza, attesa per Mengoni. Sicurezza tra controlli e new jersey

L'attesa è già cominciata: in piazza Libertà curiosi e qualche anticipatario stazionano attorno al palco 'incastonato' nella facciata del teatro Piccinni dove dalle 22 si svolgerà lo show di Radionorba che vedrà protagonisti Marco Mengoni e il dj Gabry Ponte. E proprio il cantante laziale è stato ricevuto, questa mattina, in Comune, dal sindaco Antonio Decaro.

Ultimi dettagli sul fronte sicurezza: si possono già notare le prime fioriere e i new jersey che saranno installati nel perimetro dell'area del concerto, ovvero corso Vittorio Emanuele, piazza IV Novembre, piazza Massari e via Piccinni. Vietato portare bottiglie e contenitori di vetro. Controlli accurati agli ingressi della piazza, per scongiurare il pericolo terrorismo.