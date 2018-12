Bari aspetta lo show di Capodanno: tornelli e transenne in corso Vittorio Emanuele, piano speciale per bus e park&ride

Corso Vittorio Emanuele e piazza Libertà chiuse al traffico, transenne e tornelli per regolare gli accessi, e il grande palco da 46 metri su cui, a partire dalle 21, si esibiranno i 15 artisti del 'Capodanno in musica'. E' tutto pronto per il grande concerto di fine anno, per il quale sono attese questa sera oltre centomila persone (nonostante le condizioni meteo che non si preannunciano molto favorevoli).

Il piano di sicurezza

Imponenti le misure di sicurezza adottate per consentire lo svolgimento dello show. In queste ore le forze dell'ordine hanno allestito le transenne e delle barriere d'accesso dove saranno effettuati i controlli: al bando bottiglie di vetro (la cui vendita nella zona è vietata), oggetti pericolosi ma anche spray al peperoncino. Tra le novità, prevista la presenza di un drone, messo a disposizione della Questura da parte della Polizia Locale di Bari, che permetterà di sorvegliare la zona dall'alto.

Lo show su Canale 5 e gli artisti sul palco

A partire dalle ore 21.00 si avvicenderanno sul palco quindici artisti: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. A condurre la serata sarà Federica Panicucci. Con lei, sul palco e nel backstage che sarà allestito nel Teatro Piccinni, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Silvia Notargiacomo di R101, Kay Rush e Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, Roberto Gentile e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Bus, navette e Park&Ride aperti fino a tarda notte

Per consentire ai tanti spettatori attesi di raggiungere facilmente il centro, è stato messo a punto un piano speciale Amtab, con bus da e per i quartieri periferici, navette e park&ride aperti fino a tarda notte. Disposte anche variazioni di percorso per alcune linee, in conseguenza della chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele.