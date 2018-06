Parcheggiatori abusivi per il concerto di Vasco e bevande senza autorizzazione: controlli della Polizia Locale al San Nicola

Quindici parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla Polizia Locale di Bari nel corso della due giorni di concerti che ha visto esibirsi sabato e domenica scorsi, allo stadio San Nicola, Vasco Rossi nel suo tour in giro per l'Italia. Complessivamente, agli abusivi, sono state sequestrate 243 euro ritenute provento dell'attività illecita. Nel corso dei controlli, requisite anche oltre 3600 bevande più altre 1600 bottiglie d'acqua minerale assieme a 65 tra sciarpe, foulard e bandane con la scritta 'Vasco', il tutto venduto senza autorizzazioni. Contestate anche 4 violazioni per commercio abusivo da parte di altrettante paninoteche.