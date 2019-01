Caos Palagiustizia, Bonafede detta i tempi per il trasferimento: "Ad aprile lavori terminati a Poggiofranco"

La giustizia penale barese ripartirà con nuovo slancio entro l'estate. Già da aprile, infatti, dovrebbero terminare i lavori di adeguamento dell'ex Torre Telecom a Poggiofranco, nuova sede designata per ospitare il Palagiustizia, dopo la chiusura definitiva dell'ex Tribunale penale di via Nazariantz, in quanto pericolante. A confermarlo è stato nel pomeriggio di ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha incontrato a Roma una delegazione composta dai capi degli uffici giudiziari, della magistratura e dall’avvocatura barese.

Incontro che ha visto anche la presenza del presidente della Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, del presidente del Tribunale, Domenico De Facendis, del procuratore Giuseppe Volpe, del presidente dell’Anm di Bari, Giuseppe Battista e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì. Nell'attesa che il cantiere si chiuda, intanto, la giustizia continua a essere 'spezzettata'. Sono attualmente sette, infatti, le sedi utilizzate dal personale: Procura, ufficio gip e le aule per le udienze si trovano nel palazzo di Poggiofranco, in via Brigata Regina, nell’ex sezione distaccata di Modugno e nell’aula bunker di Bitonto.

Tra gli argomenti trattati durante l'incontro, anche il Polo unico della Giustizia barese, che dovrebbe trovare sede nell'area dell'ex Casermette, come da protocollo d’intesa sottoscritto un anno fa dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, con il precedente Governo. Progetto che il ministero ora vorrebbe verificare.