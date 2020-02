Atti persecutori e minacce all'ex compagna, poi le brucia l'auto: condannato stalker barese

Quattro anni e sei mesi di reclusione: è stato condannato dai giudici del Tribunale di Bari Nicola Sfarzetta, 40enne di Cassano delle Murge che per mesi ha reso impossibile la vita all'ex compagna. L'uomo è infatti accusato dei reati di stalking, violenza privata e danneggiamento seguito da incendio ai danni della ex compagna.

I fatti contestati risalgono al periodo tra dicembre 2018 e giugno 2019: secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm Giuseppe Dentamaro, e dalla denuncia della vittima, Sfarzetta al termine della relazione con la vittima, l'avrebbe inizialmente chiamata più volte al giorno, seguendola e minacciandola.

Avrebbe aperto anche un falso profilo facebook a nome della vittima, dal quale inviava alle amiche foto intime che la ritraevano in atti sessuali, per poi concludere le molestie con l'atto intimidatorio ai danni della vettura della donna. Il giudice monocratico Mario Mastromatteo ha condannato l'imputato, attualmente detenuto in carcere, anche al risarcimento danni nei confronti delle costituite parti civili, la vittima (con provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro) e 2 mila euro all’associazione Gens Nova Onlus, difesa dall’avvocato Antonio La Scala, riservandosi 15 giorni per le motivazioni.