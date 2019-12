"Rivelò indagine a docente dell'Università", condannato pm barese

E' stato condannato a quattro mesi (pena sospesa e non menzione) dal Tribunale di Lecce per rivelazione del segreto d'ufficio il pm barese Gaetano De Bari. A riportare la notizia è l'Ansa. I fatti risalgono al 2011.

De Bari è stato invece assolto "perché il fatto non sussiste", come richiesto dalla stessa Procura, dal reato di tentata induzione indebita relativa alla presunta richiesta di raccomandazione per il figlio, dottore di ricerca in diritto commerciale, ad un docente dell'Università di Bari.

Nell'ambito della stessa vicenda, il pm barese era anche accusato di aver riferito al preside di Economia, al quale - riporta l'Ansa - secondo l'accusa voleva raccomandare il figlio, di un procedimento penale relativo a una ricercatrice che avrebbe potuto coinvolgere il docente. Di qui la condanna, ma non per averlo rivelato per ingiusto profitto, bensì per la più lieve rivelazione di notizie d'ufficio.