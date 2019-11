Condannato per furto e ricercato, ma andava a spasso: bloccato in stazione a Bari

Era ricercato dal 2014, in seguito ad una condanna per furto in concorso emessa dal Tribunale di Torino, e doveva espiare una pena di un anno e tre mesi. Ma andava a spasso a Bari: i poliziotti del Settore Operativo Bari Centrale, in servizio di vigilanza all’interno della Stazione, hanno infatti fermato l'uomo, un cittadino rumeno di 45 anni, in stazione a Bari.

Gli agenti, in particolare, hanno fermato due uomini che, sprovvisti di biglietto, girovagavano lungo il primo marciapiede. L’interrogazione delle banca dati delle Forze di Polizia, effettuata tramite il palmare, rivelava che, in capo ad uno dei due, il 45enne, con diversi precedenti penali, pendeva l'ordine di carcerazione.

L’uomo è stato quindi arrestato e dopo le formalità di rito ristretto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.