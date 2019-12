Pizzo ai commercianti del rione Libertà, la faida Mercante-Strisciuglio al tappeto: 36 condanne e tre assoluzioni

Si è concluso con 36 condanne e tre assoluzioni il processo di primo grado celebrato a Bari a carico di altrettanti imputati ritenuti affiliati ai clan Mercante e Strisciuglio, accusati di estorsioni, traffico e spaccio di droga, tentati omicidi, detenzione di armi e furti di auto e moto.

Le condanne, a pene comprese tra i quattro mesi e i 16 anni di reclusione - di cui dà notizia l'Ansa - sono state inflitte, al termine di un processo con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Bari Maria Teresa Romita. La pena più alta, a 16 anni di reclusione, è andata ai pluripregiudicati Alessandro De Bernardis e Domenico De Caro.

A processo con rito ordinario ci sono attualmente altri sette imputati, tra i quali il boss Giuseppe Mercante, soprannominato 'Pinuccio il drogato'.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla polizia e coordinate dai pm della Dda di Bari Lidia Giorgio e Giuseppe Gatti, nel periodo tra il 2013 e il 2014, i due gruppi che all'epoca erano in conflitto tra loro per il controllo delle attività illecite nel quartiere Libertà, avrebbero costretto i commercianti del rione a pagare il pizzo, arrivando a versare somme fino a 2mila euro al mese, e rubato auto e moto in strada, o all'interno di Policlinico e Fiera del Levante, chiedendo centinaia di euro per la restituzione dei mezzi.

Nel corso delle indagini sono stati documentati oltre duecento episodi di spaccio: fu rinvenuto anche un libro mastro della droga su cui erano appuntati i quantitativi di stupefacente venduto e le relative somme di denaro.