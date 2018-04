Estorsioni nei cantieri edili, 35 condanne: dieci anni a Savinuccio Parisi, 20 al fratello

l gup del Tribunale di Bari Alessandra Susca ha condannato 35 imputati a pene comprese fra i 20 anni e i 10 mesi di reclusione, assolvendone altri due, al termine del processo nei confronti del clan Parisi e di alcuni imprenditori, riguardante decine di episodi di estorsione ai cantieri edili. Secondo gli inquirenti questi sarebbero stati messi a segno imponendo guardianie e carichi di merci da fornitori amici.

Assolto uno degli imprenditori imputati

Dieci anni di reclusione per il boss del quartiere Japigia, Saviniuccio Parisi. Venti, invece, al fratello del capo clan, Michele Parisi, detto "Gelatina". Tra i 37 imputati vi erano anche due imprenditori, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, Francesco Latorre (condannato a 4 anni e 6 mesi) e Filippo Serino (assolto). Altri cinque imprenditori sono attualmente a processo con rito ordinario per gli stessi fatti. In quel processo è imputato anche il figlio cantante del boss, Tommy Parisi.