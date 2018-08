"Avete rubato la nostra droga", sequestrati da spacciatori baresi a Gallipoli: Polizia salva due ragazzi

Avrebbero condiviso inconsapevolmente un appartamento a Gallipoli con due giovani spacciatori baresi di 18 e 20 anni e, dopo qualche giorno di convivenza, sono stati da loro accusati di aver rubato una borsa contenente droga e quindi costretti a salire a bordo di una Volkswagen Polo diretta a Bari per rendere conto della vicenda al 'capo' dei due malviventi: una brutta disavventura capitata a un ragazzo residente nella provincia di Brindisi e ad un coetaneo barese in vacanza in Salento. I due sono stati salvati dalla Polizia dopo che uno di loro, durante una sosta in autogrill, con la scusa di andare in bagno, ha contattato il numero di emergenza.

Sequestrate anche dosi di cocaina

Gli agenti del Commissariato di Monopoli hanno così rintracciato la vettura con a bordo il gruppo, arrestando i due malviventi: uno di loro è stato trovato anche in possesso di 0,16 grammi di cocaina nascosti nella soletta di una scarpa. Gli inquirenti hanno anche individuato l'uomo definito 'capo' dai due, ovvero un barese agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, il quale ha cercato ci contattare telefonicamente gli arrestati mentre si trovavano in Commissariato. Indagini in corso per identificare eventuali ulteriori persone coinvolte nella vicenda.