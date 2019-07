VIDEO | Il nubifragio si abbatte su Bari e la Condotta Matteotti tracima: liquami in mare

Puntuale come a ogni ondata di maltempo, anche il violento acquazzone - misto a grandine - che ha colpito Bari nel pomeriggio ha causato la rottura della Condotta Matteotti sul lungomare. Di conseguenza i liquami si sono riversati in mare, provocando - come ricordano i Rangers di Puglia nel video pubblicato sulla loro pagina social - cattivi odori in zona. Probabile, di conseguenza, il divieto di balneazione nelle prossime ore, che in caso di effettivo pericolo per la salute dei bagnanti sarà ufficializzato da un'ordinanza comunale.