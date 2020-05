Torna l'orario estivo per il conferimento dei rifiuti: i sacchetti dell'indifferenziato si gettano dalle 18.30

Torna in vigore l'orario estivo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Sospeso per l'emergenza Covid-19, il nuovo orario, come reso noto da Amiu, sarà nuovamente adottato da lunedì maggio.

Sarà dunque possibile conferire i rifiuti indifferenziati tutti i giorni, anche in quelli festivi, dalle 18.30 alle 22.30.