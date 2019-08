Coniglietti 'spuntano' nella pineta di San Francesco, i residenti: "Rispettare e proteggere i piccoli ospiti"

Bianchi, neri e color 'cappuccino': sono i coniglietti della pineta di San Francesco, spuntati da qualche tempo nel grande parco. A darne notizia è l'associazione 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari' che, attraverso un post su facebook, ha spiegato che si occuperà dei simpatici animaletti: "Prepareremo dei cartelli per sottolineare che questi ospiti devono essere rispettati e protetti". L'associazione cerca, a tal proposito, un volontario per la costruzione dei pannelli. I conigli saranno sfamati con acqua e cibo, in una pineta che "ha bisogno dell'aiuto di tutti noi", spiega l'associazione.