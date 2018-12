Nuova vita per i locali abbandonati della Pineta San Francesco, Decaro: "Li affidiamo agli scout"

Erano in stato di abbandono da anni, ora potranno essere utilizzati per scopi positivi, ospitando la sede degli scout di Bari. Parliamo delle strutture realizzate tra il verde della Pineta San Francesco, a San Girolamo. Dopo anni di incuria, il locale che nel passato aveva ospitato una pizzeria è stato dato in concessione: questa mattina è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ad affidarlo con una cerimonia ufficiale "nelle mani di chi ogni giorno si impegna per la cura dell'ambiente che ci circonda" spiega su Facebook.

Un impegno importante, quello della concessione dei beni pubblici, che il primo cittadino ha confermato durante il suo discorso: