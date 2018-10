Corte d'Appello sospende multe ai vertici della Banca Popolare di Bari: accolta l'istanza dell'istituto

E' stata disposta, dalla Corte d'Appello di Bari, la sospensiva del provvedimento con cui la Consob aveva multato, nei giorni scorsi, i vertici della Banca Popolare di Bari e lo stesso istituto in qualità di responsabile amministrativo, per complessivi 1,95 milioni di euro. La Corte d'appello ha accolto, inaudita altra parte, l'impugnazione della banca. Le sanzioni decise dalla Consob riguardavano presunte responsabilità contestate ai dirigenti dell'istituto, ovvero 495 mila euro nel contesto degli aumenti di capitale del 2014 e 2015, la restante parte riferita ad operazioni successive. Il procedimento proseguirà nelle prossime settimane con la comparizione delle parti.

In particolare, per la Consob, vi sarebbero state, nei prospetti per gli aumenti di capitale del 2014 e 2015, informazioni incomplete sulla determinazione del prezzo delle azioni. Contestata anche l'ipotesi che in seguito vi sarebbero state "carenze procedurali" e "irregolarità comportamentali" nelle fasi di valutazione dell'adeguatezza di alcuni investimenti rispetto al profilo dei clienti.