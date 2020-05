A Bari 163 contagi da Covid: boom di casi nei quartieri con residenze sanitarie per anziani

Il primato di casi di Covid a Bari lo vanta il quartiere San Girolamo, con 20 positivi totali (e 4 in isolamento perché rientrati da fuori regione). E non è un caso, trattandosi della zona in cuiha sede la residenza sanitaria per anziani Villa Giovanni. Stesso discorso per Carrassi, dove invece è presente la rsa Don Guanella: qui i casi sono 21. È la mappa dei dati per ciascun quartiere del capoluogo, elaborata da Repubblica sui dati della Prefettura di Bari realizzati fino al 5 maggio.

I contagi in città

Il numero totale di positivi in città è attualmente 163, con 52 persone in isolamento perché rientrate da fuori regione. Tra gli altri quartieri con un alto numero di casi troviamo il San Paolo (19 positivi, 4 in isolamento perché rientrati da fuori regione), il quartiere Libertà (19 casi, 8 in isolamento) Palese (14 positivi, nessuno in isolamento), Carbonara (12, con 5 in isolamento) e San Pasquale (10 casi, di cui 3 in isolamento).

Sotto la soglia dei 10 casi, invece, ci sono il Mrattiano e Madonnella (6 positivi, 1 in isolamento perché rientrato da fuori regione per ciascuno dei due quartieri), Santo Spirito (4 positivi e 9 in isolamento), Bari vecchia (4 positivi, 2 in isolamento), Japigia e Poggiofranco (6 positivi e tre in isolamento per entrambi), Picone (4 e 1), Torre a Mare (3 e 1), Palese (4), Marconi (3) e Loseto (3).