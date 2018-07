Decine di stecche e pacchi di sigari da contrabbando scoperti all'aeroporto di Bari: scattano multe e sequestri

Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, in servizio nell'aeroporto di Palese, hanno scoperto, nel corso di controlli effettuati negli ultimi giorni, oltre 10 kg di tabacco di contrabbando. Sequestrate, complessivamente 43 stecche di sigarette e siggari di varie marche, importati senza autorizzazioni da cittadini di nazionalità italiana, russa e argentina, provenienti da numerose destinazioni come Chicago, Santo Domingo, Bangkok, Mosca, Lagos (Nigeria) e Buenos Aires. I doganieri hanno elevato sanzioni complessive per oltre 51mila euro.