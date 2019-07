Profumi, borse e abiti contraffatti venduti abusivamente: la scoperta in due locali del Libertà

Profumi, orologi, capi d'abbigliamento e borse: tutto contraffatto ed esposto per la vendita, abusiva, in due locali di pertinenza. E' stato denunciato un 62enne del quartiere Libertà, durante controlli effettuati dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia Locale. Complessivamente sono stati sequestrati 161 capi d'abbigliamento con marchi famosi taroccati, 61 borse, 4 orologi e 108 profumi di vari 'brand' noti. L'uomo è stato quindi denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.