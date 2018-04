Contributo alloggiativo del Comune di Bari, scattano i pagamenti: ecco quando sarà possibile ritirarlo

Sarà possibile ritirare da domani, 11 aprile, la quota spettante del contributo alloggiativo 2017 (competenza 2015) riguardante il comune di Bari. La Ripartizione Patrimonio ha infatti ufficializzato il calendario, suddividendo i beneficiari in 7 gruppi, in base all'ordine alfabetico. Il ritiro potrà avvenire in 10 sportelli della Unicredit in varie zone della città.

Il calendario

GRUPPO 1: da ABATE a CARDONE - dall’11 aprile 2018

GRUPPO 2: da CARENZA. a DE STEFANO - dal 12 aprile 2018

GRUPPO 3: da DE TOMA a GIANNONE - dal 13 aprile 2018

GRUPPO 4: da GIANNOTTI a MANZARI - dal 16 aprile 2018

GRUPPO 5: da MANZARI a PESOLE D’ANGELO - dal 17 aprile 2018

GRUPPO 6: da PETAROSCIA a STRAMBELLI - dal 18 aprile 2018

GRUPPO 7: da STRAZIOTA a ZOTTI - dal 19 aprile 2018

Le agenzie Unicredit interessate si trovano in via Putignani 98, via Bruno Buozzi 96/L, Bia Brigata Bari 17, Viale Papa Giovanni XXIII 38, Via Don Guanella 15/H, Corso Benedetto Croce 168, Viale Luigi Einaudi 63-65, Via Capruzzi 86, viale Magna Grecia 45.

Per coloro che hanno optato per il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso verrà effettuato a partire da mercoledì prossimo, 18 aprile. Il Comune, inoltre, precisa che "gli importi da erogare sono quelli indicati nelle graduatorie, rettificate con determina della ripartizione Patrimonio, pubblicata sull’albo pretorio (n. 2018/120/00210), e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link".