Contributo alloggiativo, di nuovo disponibile il ritiro per i beneficiari: le filiali in cui chiederlo

Potranno ritirare da domani il contributo alloggiativo, i cittadini che ancora non lo hanno fatto. A renderlo noto è l’assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola, che spiega anche quali sono le filiali Unicredit nel quale si potrà ritirare: via Giovanni XXIII 38, viale Magna Grecia 45 e via Buozzi 96, purché muniti di documento d'identità e codice fiscale.

“Ringraziamo la direzione e il personale di Unicredit per questa decisione - commenta Lacoppola -, che consentirà ai beneficiari del contributo che non hanno rispettato il calendario individuato per il ritiro delle somme di recarsi nella giornata di domani in una delle tre filiali indicate. Purtroppo, nonostante si tratti di una misura di sostegno molto attesa, numerosi sono stati i ritardatari”.